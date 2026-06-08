バレーボール・ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は7日（日本時間8日）、最終日が行われた。世界ランク4位の日本は、同10位のカナダに3-2（29-27、25-20、23-25、28-30、15-12）とフルセットの末に勝利し、開幕4連勝でカナダ大会を終えた。試合途中、カナダの指揮官が審判の判定に抗議したシーンでは、緊迫した空気が流れていた。日本は主将の石川真佑、セッター関菜々巳、アウト