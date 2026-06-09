この記事をまとめると ■工事用信号には種類によって法的効力の有無がある ■三灯式は信号無視として交通違反になる ■法的拘束力のない二灯式でも安全のため従うべきである 工事用仮設信号の意外なルール 工事現場では、誘導員が交通の流れを調整していたり道路を封鎖することで円滑な交通を実現していたりしますが、これらの方法以外にも“仮設信号”で交通誘導および交通整理を行っている場合があります。この工事用の仮設信