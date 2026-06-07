FIFAワールドカップ2026に参加する各国の国際親善試合が6日に行われた。優勝候補の一角に挙げられるイングランド代表は、ニュージーランド代表と対戦。前半アディショナルタイム3分にジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）のクロスからハリー・ケイン（バイエルン）が先制点を記録した。トーマス・トゥヘル監督はハーフタイムで11人を総替えし、後半からはリオ・ングモハ（リヴァプール）がA代表デビューを飾った。押