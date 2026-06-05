三川町の青果市場で5日朝、庄内産アンデスメロンの初競りが行われ、5キロ入りのひと箱にこれまでの最高値となる10万円の値がつきました。三川町の公設庄内青果物地方卸売市場に5日朝初出荷されたのは、町内の生産者がハウス栽培したアンデスメロン10箱です。ことしは、春先からの好天で気温の高い状態が続き、メロンの生育は1週間から10日ほど早まっており、初出荷も去年より1週間早く行われました。三川町の生産者 成澤秀雄さん「