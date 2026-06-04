乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集『好きのグラデーション』（DONUTS・主婦の友社／2026年6月30日刊）から、4種の裏表紙が公開された。 【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集、裏表紙＆先行カット 通常版の裏表紙には、さわやかな青空の下で輝く笑顔が印象的なカットを採用。王道アイドルらしい魅力にあふれ、金川のヘルシーな雰囲気や持ち前の美脚も際立つ1枚となっている。 楽天ブックス限定版に