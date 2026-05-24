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¡Ê¡ö2¡Ë Koizumi, H. ¡Ê2025¡Ë Quantifying Social Construction¡§ Evidence from blood type discrimination in Japan, RIETI Discussion Paper Series 25-E-017
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