ふるさと納税の返礼品の地場産品基準が2026年10月に厳格化されます。そのため、「目当ての返礼品がなくなる前に申し込みたい」と考えている人は多いと思います。【要注意】「えっ…」これが「ふるさと納税」でやりがちな3つの“落とし穴”ですところで、ネット上では「6月は住民税の切り替えや、寄付額や返礼品の内容が見直される時期にあたるため、5月に申し込むとお得」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか