モスバーガーの公式「X」アカウントが、5月20日発売の新メニューを加えた「メニュー表」を投稿し、SNS上で注目されています。【画像】助かる…！こちらが「保存したい」モスバーガーのメニュー表です！モスバーガーのメニュー表に「ありがたい！」公式アカウントは、「レジ前で悩んでしまって他の人を待たせるのは気が引ける…なんてこともこれでなくなります。この投稿をブックマークして、メニューをゆっくり選ぶのに使っ