株式会社松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営するとんかつ専門店「松のや」の新商品「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」が、5月20日午後3時から期間限定で販売されます。【えっ？】もっと、ぜいたくなメニューがコレ！海老フライ＆“丸太”ダブルも！すごい！同メニューのヒレかつは、北の大地で育った国産豚の希少部位・ヒレ肉を“丸太”のようにぜいたくに切り出し、特製のパン粉でサクッと香ばしく仕上げています。厳選され