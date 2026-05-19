クリーニング済みの衣服を正しく保管する方法について、白洋舎の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…知らなかった」これがクリーニング済みの衣服をダメにする“NG保管法”です！公式アカウントは「クリーニング後の服、そのまま収納してませんか？」「実は、保管の仕方ひとつで“持ち”が大きく変わります」と投稿。クリーニング済みの衣類を保管するコツについて、次のように紹介しています