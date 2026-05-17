記事ポイント株式会社LogProstyleが総額519千ドル、1株当たり0.022ドルの現金配当を決議しています。2026年6月1日営業終了時点の株主名簿に記載または記録された株主が対象です。支払開始予定日は2026年6月30日で、参考為替レートでは総額81百万円相当です。 LogProstyleが、未使用の自己株式取得枠の残額を原資とした現金配当を決議しています。総額は519千ドル、1株当たり0.022ドルで、基準日や支払開始予定日もあわせて示