1株0.022ドル、6月30日開始予定！ LogProstyle 特別配当

記事ポイント 株式会社LogProstyleが総額519千ドル、1株当たり0.022ドルの現金配当を決議しています。2026年6月1日営業終了時点の株主名簿に記載または記録された株主が対象です。支払開始予定日は2026年6月30日で、参考為替レートでは総額81百万円相当です。 株式会社LogProstyleが総額519千ドル、1株当たり0.022ドルの現金配当を決議しています。2026年6月1日営業終了時点の株主名簿に記載または記録された株主が対象です。支払開始予定日は2026年6月30日で、参考為替レートでは総額81百万円相当です。

LogProstyleが、未使用の自己株式取得枠の残額を原資とした現金配当を決議しています。

総額は519千ドル、1株当たり0.022ドルで、基準日や支払開始予定日もあわせて示されています。

LogProstyle「特別配当」





発表企業：株式会社LogProstyle決議日：2026年5月15日配当総額：519千ドル1株当たり配当額：0.022ドル参考円換算：総額81百万円、1株当たり3.45円相当基準日：2026年6月1日営業終了時点支払開始予定日：2026年6月30日権利落ち日：2026年6月1日

LogProstyleは、不動産開発、ホテル経営、レストラン経営などを展開する会社です。

今回の現金配当は、2026年5月15日付の取締役会で決議されたものです。

配当の対象は、2026年6月1日営業終了時点の株主名簿に記載または記録された株主です。

同日の市場取引に係る権利落ち日も、基準日と同じ2026年6月1日となっています。

配当内容

今回の現金配当は、未使用の自己株式取得枠の残額を原資としています。

総額519千ドル、1株当たり0.022ドルという金額が示され、株式を保有する人にとって受取時期と金額の目安を整理しやすい発表です。

参考為替レートでは、総額81百万円、1株当たり3.45円相当です。

この円建て金額は、2026年5月11日現在の三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場に基づく1米国ドル157.01円で換算されています。

対象株主と支払予定

配当の対象は、2026年6月1日営業終了時点で株主名簿に記載または記録された株主です。

支払開始予定日は2026年6月30日で、受け取りに関わる時期が月内のスケジュールとして確認できます。

市場取引に係る権利落ち日は、基準日と同日の2026年6月1日です。

株式の保有状況や取引タイミングを確認する場面で、基準日と権利落ち日が同日である点が重要な情報になります。

税率と還付申請

LogProstyleは、現金配当にあたり一律15.315％の源泉徴収を行います。

非居住者・外国法人の税率は15.315％で、大口株主の個人は20.42％です。

日本の居住者・内国法人について、LogProstyleの源泉徴収義務は0％とされています。

国内証券会社で配当を受領する株主についても、同社の源泉徴収義務はありません。

源泉徴収の義務がない日本の居住者および内国法人には、還付申請の手続きが案内されています。

必要書類は還付請求申請書と、証券会社が発行した配当金計算書です。

企業概要

LogProstyleは、不動産開発、ホテル経営、レストラン経営など、複数の事業を展開しています。

NYSE Americanでの上場情報と配当情報が並ぶことで、国内外の投資家に向けた資本政策の動きが伝わる発表です。

株式を保有する人にとって、配当額、基準日、支払開始予定日、税務上の取り扱いを一度に確認できる内容になっています。

総額519千ドル、1株当たり0.022ドルの配当は、2026年6月1日の基準日と2026年6月30日の支払開始予定日を軸に整理された株主還元です。

LogProstyle「特別配当」の紹介でした。

よくある質問

Q. LogProstyle「特別配当」の対象株主は誰ですか？

A. 2026年6月1日営業終了時点の株主名簿に記載または記録された株主が対象です。

Q. 支払開始予定日はいつですか？

A. 支払開始予定日は2026年6月30日です。

Q. 1株当たりの配当額はいくらですか？

A. 1株当たり0.022ドルで、参考為替レートでは3.45円相当です。

Q. 還付申請に必要な書類は何ですか？

A. 還付請求申請書と、証券会社が発行した配当金計算書が必要書類です。

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