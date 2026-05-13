韓国発の音楽・カルチャーマガジン『Rolling Stone Korea』17号（BTS掲載号）の日本国内予約販売が、5月12日午前11時よりSangsangJapan公式ショップにて開始された。 【写真】韓国版特典「Rolling Stone Korea オリジナルクラッチバッグ」 本号には、3月に活動再開を果たしたBTSが登場する。グローバルな音楽シーンを牽引し続けるBTSの魅力を、多角的な視点から切り取った特集が組まれており、ビジュアル