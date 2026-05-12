東京駅の目の前に、新たなエンターテインメントの拠点が誕生した。2026年5月1日、大規模複合施設「TOFROM YAESU TOWER(トフロム ヤエス タワー)」内に「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」がプレオープン。本施設は、八重洲地下街(ヤエチカ)や高速バスターミナルに直結し、都内のみならず全国各地からのアクセスも抜群という理想の立地だ。演劇公演を中心に、多様なエンターテインメントを発信する新たな文化の発信地として