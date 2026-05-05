5月5日までに、国内外のポーカーの情報を発信するメディア『ポーカーマガジン〜LightTHREE〜ライトスリー』の公式Xが更新された。そこで、俳優の田中圭がポーカー世界大会に挑戦している様子が公開され、話題となっている。公式Xでは、豪州メルボルンで開催されている『Aussie Millions Poker Championship$25,000 challenge Final Table』の様子が、続々と報告されている。そのなかで、日本円で優勝賞金7300万円の獲得を目指