「NECレッドロケッツ川崎」に所属する山田二千華選手が始球式■中日 7ー3 阪神（4日・バンテリンドーム）女子バレーボールの「NECレッドロケッツ川崎」に所属する山田二千華選手が4日、バンテリンドームで行われた阪神戦で始球式を行った。184センチの長身から投じられた豪快な一投にファンも驚いている。山田は背番号1のユニホーム姿でマウンドへ。緊張の面持ちでマウンドにあがると、ノーバウンドでど真ん中へ投じた。美人