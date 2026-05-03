1日のロッテ-西武戦YouTuberアイドルグループの「リアルピース」が1日、ZOZOマリンスタジアムに登場。ロッテ-西武戦前にパフォーマンスとセレモニアルピッチでスタジアムを盛り上げた。リアルピースは「元気の押し売りアイドル」のキャッチフレーズで、子どもから大人まで幅広い年代から人気のイベント×アイドル×YouTubeを掛け合わせた、次世代型5人組男性エンターテイメントYouTuber。○かずぅさん「今日はあがりにあがって