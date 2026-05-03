1日のロッテ-西武戦

YouTuberアイドルグループの「リアルピース」が1日、ZOZOマリンスタジアムに登場。ロッテ-西武戦前にパフォーマンスとセレモニアルピッチでスタジアムを盛り上げた。

リアルピースは「元気の押し売りアイドル」のキャッチフレーズで、子どもから大人まで幅広い年代から人気のイベント×アイドル×YouTubeを掛け合わせた、次世代型5人組男性エンターテイメントYouTuber。

○かずぅさん

「今日はあがりにあがってしまっていたんですが、めちゃくちゃ楽しかったです！ 出番前に投球を教えてくれた益田投手に『風を感じてきて』と言われたのですが、こんなに風が強いのか！ こんな風で野球選手たちはプレーしているのかと改めてプロってすごいなと思いました！ いっぱい投球練習をしてきたので、メンバーみんなが上手く投げることができて良かったです！ 今日はマリーンズが勝つことを信じて応援したいと思います！ ありがとうございました！」

○なおさん

「グラウンドに出た瞬間は風が強すぎて上手くパフォーマンスできるかなって心配になったのですが、球場のお客さんの皆さんが目に入ったらアドレナリンが出て『今日は楽しもう！ 一生懸命盛り上げよう！』と切り替わり、楽しくパフォーマンスすることができました！ 今日は最後まで盛り上げていきたいと思います！ ありがとうございました！」（Full-Count編集部）