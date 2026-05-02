春季東京都高校野球大会準決勝2試合春季東京都高校野球大会の準決勝2試合が東京・スリーボンドスタジアム八王子で行われ、国士舘と関東第一がそれぞれ勝利し、決勝進出と千葉で開催される春季関東大会の出場権を手にした。国士舘は夏の西東京の第1シード、関東第一は東東京の第1シードとして選手権大会に挑む。第1試合は国士舘が佼成学園を8-1で下し、8回コールド勝ち。試合を決定づけたのは、初回の猛攻だった。先頭の国士舘