ジャッジ＆アルバレスの先をいく13号【MLB】Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、メジャー単独トップとなる今季13号3ランを放った。衝撃的なアーチに、地元放送局であるシカゴ・スポーツネットワークの実況席からは「粉砕した!!!」などと大興奮の声が上がっている。豪快な一発は、3-0とリードして迎