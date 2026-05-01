西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」のNatsumiさん、Aiさん、Airiさん、Amiさんのプロフィールを紹介する。○Natsumiさん埼玉県出身で身長162センチ。特技はバトントワリング、趣味はお菓子づくり。活動2年目の今季、bluelegendsのリーダーを務める。「自分