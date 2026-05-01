西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」のNatsumiさん、Aiさん、Airiさん、Amiさんのプロフィールを紹介する。

○Natsumiさん

埼玉県出身で身長162センチ。特技はバトントワリング、趣味はお菓子づくり。活動2年目の今季、bluelegendsのリーダーを務める。「自分の踊りで人を元気づけ、笑顔にできる素敵な仕事」であることに魅力を感じ、今季も活動を継続。リーダーとして「難しい場面でも冷静さを保ち、周りを安心させながら、全力でチームの中心に立つことが私の目標です」と頼もしいコメントを寄せた。

○Aiさん

静岡県出身で身長164センチ。特技は10年間習ってきた工作。趣味は自然散策、温泉に行くこと。ダンスを始めたきっかけは「5歳の頃、親がミュージカル教室に入れてくれたこと」だというAiさん。今季で活動2年目を迎えるが「ファンの皆さんと気持ちをひとつにできるあの空間が忘れられない」という想いが原動力となった。

○Airiさん

富山県出身で身長158センチ。特技は手書きPOP作り。趣味は映画鑑賞、さんぽ。12年のダンス歴を持つ、bluelegendsの新メンバー。「プロ野球のチアパフォーマーという舞台で自らのダンスを通して笑顔と元気を届けたい」という思いから、オーディションに挑戦した。先輩メンバーに教えてほしいことは「おすすめのライオンズグルメ！」。

○Amiさん

東京都出身で身長148センチ。特技はたくさん食べること、趣味はアニメを見ること。今季で在籍3年目となるが、活動継続の理由について「ファンの皆さんと応援しているときのあの一体感が幸せすぎるから！」と熱くコメント。また、bluelegendsで活動し一番うれしかったことは「“どんな状況でもbluelegendsが球場にいるから、あきらめずに一緒に球場で応援しようと思えるよ”と言ってもらえたこと」と振り返った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）