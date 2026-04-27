「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」は、4月26日でB2レギュラーシーズンの全日程が終了。各種スタッツのリーダーズが発表された。 B3からB2へ昇格した今シーズン、東地区3位につけプレーオフ進出も決めた横浜エクセレンス。そのチームをけん引したトレイ・ボイドが他を寄せ付けぬ圧倒的得点力を見せ1試合平均28.4得点を記録。キャリアハイの53得点を挙げる