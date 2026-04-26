ROOMIE 2024年9月14日掲載の記事より転載決して目立つ存在ではないけれど、日々に欠かせないアイテムがいくつかあります。無印良品の隠れた逸品、ポリプロピレンつなげて使えるピルケースもそのひとつ。出合ってからこれ一択 Photo: sato 数年前、無印良品の店舗で買い物中についで買いしたのが、「ポリプロピレンつなげて使えるピルケース」。旅行