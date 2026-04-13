2024年創部の「MIYAZAKI TAKAKURO」が全国大会初出場…4強進出の快進撃中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」が3月末に行われ、初出場のMIYAZAKI TAKAKURO（宮崎）は前回王者の星稜中（石川）を破るなどの快進撃を見せ、クラブチームで唯一ベスト4に進出した。創設から僅か2年のチームが、短期間で急成長した理由はどこにあったのか。MIYAZAKI TAKAKUROは2024年に活動