8日には前田健太も抹消■日本ハム 4ー2 楽天（9日・楽天モバイルパーク）楽天のホセ・ウレーニャ投手が9日、楽天モバイル最強パークで行われた日本ハム戦で5回2安打無失点5奪三振と好投していたが、65球でマウンドを降りた。試合後、球団は「下半身の張り」と発表。前田健太投手に続き、またしても先発陣をアクシデントが襲った。快投だった。初回1死から清宮幸に右前打されたが、続くレイエスを投ゴロ併殺打。5回は万波、野村