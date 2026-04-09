開幕戦では2回途中8失点、今月2日に今季初勝利■オリックス ー ロッテ（9日・京セラドーム）オリックスの宮城大弥投手が9日、京セラドームで行われたロッテ戦に先発したが、6回途中で緊急降板した。球団は「左腕の違和感を訴えたため交代となりました」と発表した。宮城は5回まで無失点と好投していたが、1-0とリードした6回にアクシデントに見舞われた。藤原、山本に連続安打を浴び、ソトは四球で無死満塁に。その後は寺地、