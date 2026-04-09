ウレーニャは5回65球を投げ2安打無失点5Kも…来日初勝利お預け■楽天 ー 日本ハム（9日・楽天モバイルパーク）楽天のホセ・ウレーニャ投手が9日、楽天モバイル最強パークで行われた日本ハム戦に先発。5回65球を投げ2安打無失点5奪三振と好投を見せていたが、6回から内星龍投手にスイッチ。来日初勝利の権利を持って降板したが、直後にリードは消えた。メジャー251登板を誇る右腕は今季から加入。初登板だった2日のソフトバンク