初回イニング間の準備時間を巡りスプリンガーが球審に確認【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手が見せた二刀流ならではの“特別ルール”を巡り、敵地で不穏な空気が漂う場面があった。8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した大谷を巡り、イニング間の投球準備の時間について相手打者が審判に確認するかのような行動を取り、ドジャースの