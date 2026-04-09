NPBの公式YouTubeチャンネルで公開一般社団法人日本野球機構（NPB）は9日、野球の審判員に興味を持ってもらうことを目的とした紹介動画「野球の審判 超・初級編 feat.Kishiboy」を、NPBの公式YouTubeチャンネルで公開した。審判の知識や動きをあまり知らない人に、興味や自信を持ってもらうために制作。難しいことを“簡単そう”に紹介することが得意な「Kishiboy（キシボーイ）」とのコラボ動画となっており、野球ファンや関