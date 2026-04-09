中西は1軍で2試合に先発し防御率5.239日のプロ野球公示で、中日は中西聖輝投手の登録を抹消した。8日に敵地で行われたDeNA戦で先発し5回2失点で降板。勝ち負けはつかずだった。また、勝野昌慶投手も抹消となった。中西はドラフト1位で入団した即戦力の期待が大きい右腕。1日にバンテリンドームで行われた巨人戦でプロ初先発も5回1/3を投げて4失点で初黒星を喫した。2試合目の先発となったDeNA戦でも白星を掴むことができず。1