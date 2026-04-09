ヤクルトの新助っ人、キハダが8日に4セーブ目ヤクルトの新助っ人、ホセ・キハダ投手が8日に甲子園で行われた阪神戦で、リーグトップの4セーブ目をマークした。サウスポーの新守護神の“魔球”に「誰も打てんて」と他球団のファンも注目している。1点のリードの9回に登場した30歳左腕は先頭の坂本への二塁打や代打・伏見への死球などで1死一、二塁のピンチを招いた。それでも敵地で大歓声にも負けず近本を右飛で2死一、三塁。最