個性豊かな3人の横顔とそれぞれの原点パ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123名を特集する企画。ソフトバンクのオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」から、あかりさん、ユズさん、Chenn Chennさんの3人のプロフィールを紹介する。静岡県出身のあかりさんは1月5日生まれ、身長160センチ。趣味は写真撮影と動画編集だ。2026シーズンの登場曲にMy Hair is Bad『あかり』を挙げる。ハニーズ2年目