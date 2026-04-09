オリックスやMLBでトレーナーを務めた高島誠氏が推奨する“守備の土台作り”守備において「打球への反応が遅い」と悩む選手は多い。反応を速めるには、“目と手の連動”が重要になる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、連動を高める「ハンドアイコーディネーション」ドリルを推奨している。プレーの質を高めるには、土台作りが重要になる。「まずは守備をするための準備です。特に目と手がコー