24回2/3連続無失点でストップ、日本人先発記録の更新ならず【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回4安打1失点と好投し、今季2勝目の権利を持って降板した。防御率0.00。2回まで走者を背負いながらもゼロに抑えた。両軍無得点の3回2死二塁、サンチェスに左翼線へ先制適時二塁打を献上。24回2/3