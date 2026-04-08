北山は8回3安打無失点10奪三振、今季2度目の先発で初勝利■日本ハム 1ー0 楽天（8日・楽天モバイル）日本ハムは8日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に1-0で勝利した。先発した北山亘基投手が8回102球を投げ3安打無失点で今季初勝利。10奪三振で楽天打線をねじ伏せたが、新庄剛志監督が「『マジか』と思った」と振り返ったのは8回だった。7回を投げ終えてわずか1安打で球数は86球。完封ペースだった。しかし8回1死から