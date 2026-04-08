ディアスが“独特な帽子”をかぶって登場【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント） ドジャースのエドウィン・ディアス投手が、7日（日本時間8日）のブルージェイズ戦前、“まさかの格好”で登場し話題を集めた。奇抜なスタイルに、米メディアも「今まで見たことがなかった」と驚きの声を寄せた。思わず2度見してしまうスタイルだった。グラウンドに姿を現したディアスが頭にかぶっていたのは、普段着用して