7試合ぶりの出場となった寺本が3安打オリックスは8日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われた阪神とのファーム公式戦に5-4で勝利した。先発の片山楽生投手は、2回に先制を許すと3回にも2死満塁から追加点を奪われた。ただ4回以降は粘りの投球。6回3失点（自責点2）と、先発として最低限の役目を果たした。打線は5回、2本の安打と四球で2死満塁にすると、内藤鵬内野手が3点適時二塁打を放ち同点。続く横山聖哉内野手が