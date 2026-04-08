少年野球パパコーチ講座」に学童野球の名将2人が登場野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」は6日、少年野球に関わる“パパコーチ”のためのオンラインイベント「少年野球パパコーチ講座」を開催。学童野球の名将として知られる多賀少年野球クラブ（滋賀）の辻正人監督と、中条ブルーインパルス（石川）の倉知幸生監督が、パパコーチのあるべき姿を語り合った。倉知監督はパパコーチを2年間経験し、2010年に監督就任。20