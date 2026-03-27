大谷からはセイコーの腕時計、ロバーツ監督からはウイスキー【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、ロッカーに粋な贈り物を用意した。その豪華な内容に対し、米メディアからも驚きと称賛の声が次々と上がっている。開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバッグが用意されていた。「