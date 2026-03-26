ドジャースに強力な援軍、ユニクロとパートナーシップ契約ファンも驚くバックアップ宣言となった。ドジャースは25日（日本時間26日）、パートナーシップ契約を結んだ日本の衣料品メーカー「ユニクロ」と共同会見を行った。登壇したユニクロの柳井正会長は「なんでも提供します」と“全面支援”を宣言。ファンは「太っ腹すぎる」と、ユニクロのサポートに驚いていた。シーズン開幕を翌日に控えた25日（同26日）、ユニクロとのパ