東京ドームではファン参加型「寿司レース」実施DAZNは25日、巨人、阪神、中日、ソフトバンクの4球団と、配信の枠を超えた戦略的パートナーシップ施策を展開すると発表した。あわせて、ペナントレース前半戦で冠試合「野球一本 DAZN BASEBALL DAY」を計6試合開催するとした。球場の熱気とデジタルを掛け合わせ、ファンと選手、球場をつなぐ新たな観戦体験の創出を目指すという。巨人とは東京ドームでの連携を強化し、4回表終了