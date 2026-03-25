エンゼルス戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場。11三振を奪う力投で、5回途中4安打3失点に抑えた。最速98.5マイル（約158.5キロ）。バットでは2打数1安打で打率.308となった。初回はネト