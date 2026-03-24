開幕ローテーション入りが決まっているものの不安を残す投球【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発登板したが、初回1死も取れずに降板した。4四死球4失点の大乱調で、敵地の地元放送局からも「速球を全く制御できていませんでした」と苦言を呈される事態となった。初回、先頭のネトに死球を与えると、続