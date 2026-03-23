キム・ヘソンが3Aへ…2年連続マイナーで開幕を迎えるドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン（金慧成）内野手を傘下3Aオクラホマシティへマイナー降格させたと発表した。2年連続でマイナーで開幕を迎えることとなる。韓国メディアは「衝撃的なニュースだ」としてこのことを伝えた。韓国メディア「MHN Sports」のイ・サンヒ記者は「『オー・マイゴッド』キム・ヘソン、第2のパク・ヒョジュンになった……打率4割もマイ