多賀少年野球クラブ・辻監督＆東農大・勝亦教授が語る楽しい野球の作り方野球を始めたばかりの幼児や小学校低学年の子どもにとって、飛んでくるボールは恐怖の対象になりやすい。「野球は本来怖いもの」と語るのは、全国制覇3度を誇る多賀少年野球クラブの辻正人監督だ。今回は同監督と、身体動作や発育発達を科学的に研究する東農大・勝亦陽一教授の視点から、子どもたちが夢中になる「楽しい野球」の作り方を紐解く。辻監督