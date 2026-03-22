花咲徳栄が東洋大姫路に逆転勝ち…23年前のリベンジ父子でつかんだ大きな1勝となった。第98回選抜高校野球大会は21日、大会3日目が行われ、第1試合では6年ぶり出場の花咲徳栄（埼玉）が東洋大姫路（兵庫）と対戦。1点を追う8回に3点を奪い逆転し、2010年以来16年ぶりとなる2回戦進出を決めた。0-1で迎えた8回1死満塁。岩井隆監督の次男で「1番・遊撃」で出場した岩井虹太郎（こうたろう）内野手（3年）が、押し出し死球を受け