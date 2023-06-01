プレミアリーグ 25/26の第31節 フラムとバーンリーの試合が、3月22日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはロドリゴ・ムニス（FW）、オスカー・ボブ（MF）、ジョシュア・キング（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）ら