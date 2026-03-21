“セオリー”に一石…廣畑実氏が提唱する、理想的なバットの握り方「バットは小指側からギュッと握れ」。野球界で長年語り継がれてきたこの定説が、実はスイングの鋭さを奪っているかもしれない。多くの小・中学生を指導してきた、大阪桐蔭元主将の廣畑実さんは、バットの操作性とスイングスピードを最大化させる鍵は「親指・人差し指・中指」の3本にあると断言する。なぜ小指側で握るといけないのか。廣畑さんは「肘関節の硬直