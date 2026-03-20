開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 26/03/04 26/04/21 キャリアバンク 1,755円上場廃止予定 26/03/10 26/04/21 三井住建道路 2,000円上場廃止予定 26/02/26 26/04/09 伊藤忠食品13,000円上場廃止予定 26/02/26 26/04/09 サンフロンティア不動産 2,800円